Taksim ısrarı kutlamalara gölge düşürdü

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul Valiliği'nin kutlamaların yapılması için belirlediği 40 alan boş kalırken, Taksim Meydanı'na yürüyüş ısrarı kutlamalara gölge düşürdü.İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geniş güvenlik önlemleri alınırken Taksim'e sendika temsilcilerinin girmesine izin verildi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur- Sen başta olmak üzere birçok sendika Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis kıyafeti ile gelerek anıta çelenk bırakan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı sendikalar ise Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu, 1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybeden işçileri anısına Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı.İstanbul Valiliği'nin kutlama yapılacak 40 nokta belirlemesine karşın bu noktalarda kutlama olmadı. Taksim'e yürüyüşte ısrar eden CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendikaların üyeleri Saraçhane'de toplandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da burada toplananlar arasında yer aldı.Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul'da Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş ve Dolmabahçe'den Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi ile Barbaros Bulvarı'nda da Taksim yönüne geçişlere izin verilmedi. Polis şüpheli gördüğü kişilere üst araması ve GBT sorgusu yaptı.Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde güvenlik bariyeri kuran polislere bir grup taş ve sopalarla saldırdı. Güvenlik barikatını aşıp Taksim'e yürümeye çalışan bazı kişiler söktükleri kaldırım taşlarını polise attı. Polis göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan arbedede 28 polis yaralandı. Kent genelinde 217 gösterici gözaltına alındı.