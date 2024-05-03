SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail ile ticaretin durdurulması örnek teşkil edecek

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu'nu kabul eden Başkan Erdoğan, MÜSİAD'ın 1990'dan bu yana Türk ekonomisi ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar sağladığını dile getirdi.

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"MÜSİAD ASRIN FELAKETİNDE MİLLET İÇİN SEFERBER OLDU"

Ülkenin ekonomiden dış ticarete, üretimden hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine kadar çok geniş bir yelpazede elde ettiği başarılarda MÜSİAD mensuplarının payı, desteği ve emeğinin olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle 34 yıldır MÜSİAD çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, milli iradenin güçlenmesine katkı veren tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden MÜSİAD üyelerini rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan MÜSİAD'ın, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde de millet için seferber olduğunu, MÜSİAD'ın, depremin ilk anından itibaren afetzedelerin sıkıntılarının giderilmesi ve deprem bölgesinin yeniden ihyası noktasında sergilediği dayanışmayı takdirle karşıladığını söyledi.

Bu felakette sadece 53 binden fazla insanı kaybetmekle kalmadıklarını, aynı zamanda ekonomide toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir faturayla da karşılaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, 80 bin konut, 170 bin iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini anımsattı.

Başkan Erdoğan, böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını ve olmayacağını çok iyi bildiklerini, MÜSİAD gibi ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşların da desteğiyle yaraları süratle sardıklarını anlattı.