Ünlü çete lideri Türkiye’de yakalandı

30 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Tolga Y. uzun süredir Almanya'nın ünlü motosiklet Kulübü Cehennem Melekleri'nin Hanover bölümü lideri Frank Hanebuth için çalışıyordu. İddiaya göre çete lideri, İspanya'nın güneyindeki Marbella'dan Almanya'ya sokulan uyuşturucunun sevkiyatından sorumluydu. Uyuşturucu ticareti yapan Sırp asıllı lider Aleksandar K. (33) ile ortak çalışıyordu.

GÜNLERCE SÜREN İŞKENCE

Tolga Y. uzun bir süredir Aleksandar K.'den alacağı olan 30 bin euroyu tahsil edemiyordu. İddiaya göre 3 arkadaşıyla birlikte 30 Haziran 2022 tarihinde Aleksandar K.'nin başına plastik poşet geçirip zorla bir araca bindirerek daha önceden kiraladıkları Golden Beach bölgesindeki bir eve götürdüler. Apartman dairesinde bir sandalyeye bağladıkları sırp asıllı uyuşturucu liderinin parmaklarını çekiçle kırıp elektrik veren çete, günlerce Aleksandar K.'ye işkence yaptı.

POLİS MUHBİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu liderinin yüz tanıma yöntemiyle cep telefonu şifresini çözen Tolga Y., Aleksandar K.'nin Almanya polisi tarafından görevlendirilen gizli bir ajan olduğunu ve çift taraflı çalıştığını fark etti. Yazışmaları ele geçiren çete, genç adamı kafasına tek el ateş ederek infaz etti. Korkunç olay günler sonra ev sahibinin eve girmesiyle ortaya çıktı.

NAKLİYE ŞİRKETİ KURMUŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanya polisi, Aleksandar K.'nin geçtiğimiz Temmuz ayında Frankfurt am Main bölge mahkemesi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Benjamin D. ile bağlantısını belirledi. Polis, yaptığı araştırmada hem uyuşturucu sevkiyatı hem de polis muhbirliği yapan Aleksadar K.'nin Benjamin D. ve Tolya Y. ile birlikte nakliye şirketi kurduğu ve bu sayede uyuşturucunun Barselona'dan Almanya'ya getirildiğini ortaya çıkardı. Tolga Y.'nin cinayetin hemen ardından Türkiye'ye kaçtığı belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tolga Y., 8 Nisan günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Tolga Y. işlemlerin ardından İspanya'ya iade edildi. Tolga Y. 'nin Cehennem Melekleri'nin kurucularından Frank Hanebuth için çalıştığı ileri sürüldü.