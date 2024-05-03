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Giriş Tarihi: 3.5.2024 09:18

Yağ fabrikasında korkutan yangın

Aksaray'da bulunan yağ fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaan ATALAY
Yağ fabrikasında korkutan yangın

Organize Sanayi Bölgesindeki yağ fabrikasında sabah 07.00 sıralarında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, tüm fabrika alev topuna döndü. Sabah vardiya değişimine çıkan işçiler, yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında fabrikadan patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen bir itfaiye erinin tedavi altına alındığı belirtildi.

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Yağ fabrikasında korkutan yangın
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