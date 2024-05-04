DEM Partili Belediyede kritik görevlere KHK ile işten atılanlar getirildi

Bağlar Belediyesi İnsan Kaynakları, Gençlik Hizmetleri, Fen İşleri, Kültür, Sivil Savunma, İmar ve Destek Hizmetleri gibi müdürlüklere daha terör soruşturması kapsamında terörle iltisaklı oldukları ve devletin güvenliği için tehdit oluşturdukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten atılan isimler atandı.

Bu arada DEM Partili Bağlar Belediyesi Eşbaşkanı Siraç Çelik'in de daha önce terörle iltisaklı kamu çalışanlarının işten çıkarılmasına karşı yapılan eyleme katıldığı için ceza aldığı ortaya çıktı. 2017 yılında Diyarbakır'da yapılan eyleme katılan 32 kişiye Diyarbakır 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından toplam 48 yıl ceza verilirken, o dönem KESK bünyesinde sendikacı olan Siraç Çelik'e de 2020 yılında 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.