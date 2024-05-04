Fatih’in şahsi eşyaları Topkapı Sarayı’nda sergileniyor

Dünyanın en büyük saray müzelerinden biri olan ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a kazandırdığı en önemli yapı. Saray, Sultan Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar devletin idari merkezi konumundayken 1924'ten itibaren ise müze olarak kullanılıyor.İstanbul'u fethettikten sonra adeta yeniden imar eden Fatih Sultan Mehmed, 3 Mayıs 1481'deki vefatının ardından Fatih Camii'ndeki türbeye defnedildi. Fatih'in kılıçları, kaftanları, zırhları ve yüzükleri gibi şahsi eşyaları günümüze kadar özenle korunarak Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Sanata ilgisiyle bilinen Fatih Sultan Mehmed, 1480 yılında diplomatik bir görev için İstanbul'da