Yurtdışından sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten ve birçok kez Türkiye'den kendisine halen bilgi akışı devam ettiği gündeme gelen Acarer, ajanlığını kendisini itiraf etti.



Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı! "Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor" | Video

"HABER YAPMAMI İKİ BİRİM ÖZELLİKLE İSTİYOR"

Erk Acarer yaptığı yayında, "benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı. Ve üst düzey isteniyor" dedi. Acarer, konuşmasıyla Almanya'ya çalıştığını açıkça itiraf etmiş oldu. Sosyal medyada paylaşılan Acarer'in konuşma videosuna "Firari Erk Acarer, sarhoşken konuşunca baklayı ağzından kaçırmış..." "Ajanlık itirafı gibi olmuş" "Bu kadar arsızını da görmemiştik gerçekten..." yorumları yapıldı.