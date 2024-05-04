Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.