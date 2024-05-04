Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/om3jCfTe6p
FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGELERİNDE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!"