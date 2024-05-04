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Giriş Tarihi: 4.5.2024 18:02 Son Güncelleme: 4.5.2024 18:10

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGELERİNDE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!"

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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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