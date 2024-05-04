Orman benim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.Tarim ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da düzenlenen programa katıldı. İstanbul'da ise Vali Davut Gül, öğrenciler, mahalle sakinleri ve STK temsicileri ile Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'nda temizlik çalışmasına katıldı, yangına neden olabilecek materyaller toplanıp, ağaçlar budandı. 81 ilde de vatandaşlar, askerler, öğrenciler ormanlık alanlarda çöp toplama etkinlikleri düzenledi.