Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB açıkladı: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 4.5.2024 11:40

SON DAKİKA | MSB açıkladı: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB açıkladı: 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA | MSB açıkladı: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
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