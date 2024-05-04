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Giriş Tarihi: 4.5.2024 07:01

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen'in şehit düştüğünü açıkladı

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen'in şehit düştüğünü açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
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