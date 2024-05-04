Tarsus’ta Organize Suç şebekesi çökertildi

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince suç örgütleri ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; O.G. isimli şüpheli şahsın liderliğinde suç şebekesi kurulduğu ve bu suç şebekesinin Tarsus İlçe genelinde silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, şahıslar arasındaki alacak verecek konularında alacakların ödenmesine aracılık ettikleri ve kasten yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon neticesinde O.G., E.K., D.D., M.Y., K.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan M.Y., D.D. isimli şahıslar adli makamlarca denetimli serbestlik ile serbest bırakılırken, suç şebekesi lideri O.G. ve beraberindeki E.K., K.P. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.