TSK’dan ağır darbe: 32 PKK’lı terörist imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yaz aylarında sınır ötesinde başlaması planlanan büyük operasyonların hazırlıkları devam ederken, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Sınır ötesindeki üs bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 32 terörist SİHA ve F-16'ların katıldığı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar bahar ayının gelmesiyle birlikte daha yoğunlaştı. Kuzey Irak'ın Pençe-Kilit bölgesi (Zap, Avaşin- Basyan, Metina) ile Haftanin, Gara ve Hakurk bölgesinde sürdürülen operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. İnsansız Hava Araçları ile yerleri belirlenen teröristlere operasyon başlatıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16'ların katıldığı hava harekâtlarında, 32 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında sözde yönetici kadrosundan olan örgüt mensuplarının da bulunduğu belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.