Türk öğrenciler Filistin için tek ses tek yürek

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Avrupa ve Amerika'daki öğrencilerin Filistin protestolarına destek verdi.Cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenleyen öğrenciler, kalplerinin Filistin için çarptığını dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi'ndeki eylemde öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde de Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirerek yürüyen öğrenciler, sloganlar atıp dua etti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 'Soykırıma Lanet, Özgürlüğe Destek' adı altında yapılan yürüyüşe katılan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise üniversite olarak, ABD ve Batı'daki vicdan sahibi gençlerin öncülük ettiği bu eylemleri açık yüreklilikle desteklediklerini ve selamladıklarını söyledi. İstanbul'da Galatasaray ve İbni Haldun üniversitelerinde de protestolar vardı.