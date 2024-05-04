Türkiye demokrasisi için kilometre taşı oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından Erdoğan ile görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu:Sayın Erdoğan ile tüm konuları konuşma imkânı bulduk. Dünkü toplantı Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşıdı.Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Sayın Erdoğan'ın CHP'ye ziyaret talebiyle sorun çözülmüş oldu. Tekrar değerlendirme yapmam nezaketen doğru olmaz.Ahmet Necdet Sezer'e bir ziyarette bulunmuştum. Kendisinin önerilerini dinledim. İsim tercihini elbette ben yaptım. Büyükelçi önerisi Sayın Sezer'den geldi.