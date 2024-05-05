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Giriş Tarihi: 5.5.2024 13:32

1 Mayıs’ta gösteri yapan 12 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösterilere karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
1 Mayıs’ta gösteri yapan 12 kişi daha gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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1 Mayıs’ta gösteri yapan 12 kişi daha gözaltına alındı
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