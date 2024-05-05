CHP’nin Afyonkarahisar’daki yabancı düşmanlığı yargıya taşındı

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi sığınmacılarla ilgili yeni bir karar aldı. Belediye, sığınmacıların nikah ücret bedelini 25 kat artırarak "Vatandaşlara 400 lira olan nikâh ücret bedelini sığınmacılar için 10 bin liraya çıkardık" duyurusu yaptı.Uluslarası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde alınan "Sığınmacıların nikâh ücretinin 25 kat artırılarak 10 bin liraya çıkarılması" kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde dava açtıklarını açıkladı.Ayrıca dernek ilgili ve yetkililer hakkında "ayrımcılık ve nefret suçu" kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek zulme ve ayrımcılığa maruz kalan muhacirlerin haklarını hukuk önünde savunmaya devam edeceklerini kaydetti.