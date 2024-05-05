Dünyanın en çok kazandıran brokeri olarak gösteriliyordu... Emlak kralına 6 yıl hapis

Dünyanın en çok kazandıran emlak brokerleri arasında gösterilen Emil Engin Alkut, İsveç'de dolandırıcılık suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alkut'un, milyonlarca İsveç kronu değerindeki evleri sattıktan sonra paraları mülk sahiplerine aktarmadığı, sattığı binlerce evin komisyon ücretlerini ise taraflara ödemediği ileri sürüldü.

Stockholm Alby'nin milyoner banliyösünde yaşayan Emil Engin Alkut, (54) 2020 yılında Edit Künstlicher'in sunuculuğunu yaptığı, "Bir girişimcinin Zihninde" programıyla kısa sürede sanat, spor ve iş dünyasındaki yatırımcıların dikkatini çekti. Dünyanın en çok kazandıran emlak brokerleri arasında gösterilen Alkut, müşterilerine uygun fiyatlara satın aldırdığı tarihi evleri restore ettirerek çok iyi şekilde pazarlıyordu.

İddiaya göre 2022 yılında üç kardeş Dandery bölgesinde bulunan babalarından kalma malikaneyi satmak için Emil Enign Alkut'un kapısını çaldı. Ünlü emlak sinsarı, üç kardeşi kısa sürede ikna etti ve satışta tek yetkili olarak kontrat imzaladı.

2 milyon gönderdi

İddiaya göre emlak satışı konusunda uzman ekibini harekete geçiren Alkut, evi, 14. 7 milyon krona sattı. Malikanenin sahiplerine ise alıcının 2 milyon kron gönderdiğini bildirerek, paranın tamamının kısa sürede hesaplarına aktarılacağını söyledi.

Polise başvurdular

Uzun bir süredir ödeme konusunda Alkut'tan bir haber alamayan İsveçli aile, ünlü emlakçının kaçamak yanıtlarından şüphelenerek polise başvurdu. Yapılan araştırmada alıcıların evin ödemesini Altuğ'un hesaplarına transfer ettiği belirlendi. Alkut'un bu konuda sahte banka dekontları basarak alıcıyı ve satıcıyı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı.

İhbarlar yağdı

Olayın ortaya çıkmasının ardından Stockholm Bölge Mahkemesi'ne Alkut ve şirketi hakkında ihbarlar yağdı. Alkut'un satıcı ve alıcıları hiçbir zamana karşı karşı getirmeyerek düzenlediği belgelerce milyonlarca kron kara geçtiği ileri sürüldü.



6 yıl hapse çarptırıldı

Geçtiğimiz Aralık ayında valiziyle evinden çıkarken gözaltına alınan Emil Engin Alkut, poliste verdiği ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Emlak şirketi çalışanlarının yanı sıra, satıcı ve alıcıların verdiği bilgiler doğrultusunda hakim karşısına çıkan Alkut, Stockholm bölge mahkemesi tarafından çeşitli ağır dolandırıcılık, esasa sadakatsizlik ve ağır muhasebe suçlarından dolayı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İşte o suçlamalar

Sahte bir daire satışı için bir adama 1,75 milyon SEK'den fazla peşinat ödettiği için ağır dolandırıcılık ev sahiplerinin satın alma sözleşmelerinde imzalarını taklit ettikten sonra beş ev alıcısının daha toplam 9,3 milyon İsveç Kronu peşinat transfer etmesini sağlamak amacıyla kayıtlarda tahrifat yaparak belgede sahtecilik sahte belge kullanarak, Täby'deki bir villanın alıcısını 200.000 kronu fazla ödeme konusunda yanıltarak ve daha sonra parayı kendisi kullanarak büyük dolandırıcılık. Satıcıların o zamandan beri görmediği bir ev satışı için 12,7 milyon SEK aldığı için müdüre karşı büyük bir sadakatsizlik.