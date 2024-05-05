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Giriş Tarihi: 5.5.2024 10:34

Edanur düşüp hayatını kaybetmiş! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Edanur düşüp hayatını kaybetmiş! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Edanur düşüp hayatını kaybetmiş! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
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