Dev ateş yandı, şenlik başladı! Kakava Şenliği’nde binlerce kişi gönüllerince eğlendi

Edirne'de Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri geleneksel dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

Ateşin etrafında toplanan binlerce kişi, önce kor ateşin üzerinden atlayıp dilek tuttu, ardından çalınan Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendiler. Kırkpınar Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanında yapılan Kakava Şenlikleri renkli görüntülerle başladı.

Edirne'de bu yıl 4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, kortej yürüyüşünün ardından, Sarayiçi'nde protokol üyelerinin dev ateşi yakılmasıyla başladı. Şenliklere, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milletvekilleri, Ahmet Baran Yazgan, Fatma Aksal, Çeribaşı Fikri Ocak, kurum müdürleri yerli ve yabancı turist ve Edirnelilerden oluşan kalabalık katıldı.

Şenliklere yaklaşık yurtiçi ve yurt dışından 70 bin kişinin katıldığı açıklandı. Rengarenk kıyafetle şenliğe katılan kalabalık, önce ateşin etrafında çalan 9/8'lik müzik eşliğinde göbek attı, ardından dilek tutup kor olan ateşin üzerinden atladılar. Alanda katılanlara ücretsiz pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, alanda kurgulan sahnede yerel dans grupları ve sanatçıların verdiği konserler ile devam etti.

Tunca Nehri' kenarında gerçekleşen ve Romanların 1400 yıllık geleneği olan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, sabahın ilk ışıklarına kadar çalınan müzik eşliğinde dans edilip etkinliklere devam edecek.

Güneş doğmadan nehir kıyısına gelenler önce dilek tutup nehirdeki suyla yüzlerini yıkayıp ardından ağaç dallarını koparıp yılın bereketli olması için evlerinin kapılarına asacaklar.

Evlenme çağına gelen Roman genç kızlarının ise gelinlikle geldikleri nehir kenarında, güneş doğmadan yüzlerini yıkayıp hayırlı eş için dilek tutukları biliniyor.