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Giriş Tarihi: 5.5.2024 16:34 Son Güncelleme: 5.5.2024 16:35

MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne’de yakalandığını açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!
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