MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2024
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/kUMuHxu8QO