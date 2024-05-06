500 akademisyen ve lisansüstü öğrenciden Gazze eylemlerine destek

Türkiye İslam Hukukçuları Platformu, 500 akademisyen ve lisansüstü öğrencisinin imzaladığı' Gazze'deki Katliama ve Soykırıma Karşı Vicdan Uyanışa Destek Bildirisi' yayınladı. Bildiride, İsrail'in yıllardır Filistin'de sürdürdüğü işgal, altı ayı aşkın bir süredir Gazze'de açık bir soykırıma dönüştürüldüğü vurgulandı. Sivillerin üzerine aylardır tonlarca bomba atıldığı, onbinlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olduğu ifade edildi. Bildiride, "Bu coğrafyadaki bütün hastaneler, yollar, okullar, mabedler ve diğer meskenler yerle bir edilmiş, altyapı tümüyle çökertilmiş, başta gıda ve su olmak üzere insani yardımların girişi engellenerek kalan siviller de adeta açlıktan ve hastalıktan ölüme mahkûm edildi" denildi.

"SOYKIRIMI DERHAL DURDURUN"

Gazze'deki soykırımın durdurulması için dünyanın dört bir yanında eylemler yapıldığı, üniversitelerin de eylemlere katıldığı ve çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci orantısız güç kullanılarak tutuklandığı ve şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Bildiride barış yanlısı akademisyenlere ve öğrencilere destek verilerek "Bizler Gazze'deki bu soykırımın ve işgalin durdurulmasını, bölgenin sahiplerine bırakılmasını ve büyük felaketler yaşanmaması için acilen sınırda bekleyen bütün insani yardımların bölgeye girmesini ve Gazze'nin en kısa zamanda yeniden imar edilmesini istiyor, yüzyılın bu en büyük katliamını ve soykırımını yapanları ve onları destekleyenleri kınıyor, bu soykırımı durdurmak için vicdanının sesini dinleyen dünya akademisyenleri ve öğrencilerinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onurunu kurtarmak için dünya halklarını ve devletlerini Gazze'de yaşanan asrın felaketi bu soykırımı derhal durdurmaya, barış yanlısı olan akademisyenlere ve öğrencilere karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.