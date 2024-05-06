Ankara emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ankara genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek üzere düzenelenen operasyon sonucunda; 975 gram metamfetamin, 842 adet ecstacy, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 24 gram bonzai, 6 adet captagon, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 55 bin Türk lirası para ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİ GÖZALTINDA

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı gerekli işlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.