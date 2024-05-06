DEM’li vekilin kardeşi örgüt üyesi çıktı

Daha önce İstanbul'da yürütülen terör soruşturması kapsamında evinde terör örgütü üyesi Sıtkı Güngör'ün yakalandığı DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi de terörist çıktı.MLKP silahlı terör örgütünün sözde kongreleri sonrasında Ankara'da yeniden eylemde bulunabilecekleri ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında istihbarat birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu da gözaltına alındı.Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Talipoğlu hakkında Başsavcılık tarafından 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 4. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İddianamede, Talipoğlu'nun MLKP silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren çeşitli parti ve kuruluşlar bünyesinde etkinliklere katıldığı ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara temsilcisi olduğuna yer verildi.İddianamede Talipoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan YJA Star ve kadın örgüt mensuplarına ilişkin "herkeste bulunamayacak" bilgi, belge, doküman, yönetmelik, resim, kitap ve materyallerini de bulundurduğu, "örgüt talimatlarını yerine getirdiği" belirtildi.İstihbarat birimlerince sanığın telefon hattı üzerinde yapılan teknik incelemede cuma günleri telefonunu açtığı ve cezaevinde olan örgüt üyeleriyle açlık grevi eylemleri hakkında görüşme yaptığı tespit edildi. İddianamede Talipoğlu'nun gözaltında kaldığı süre içerisinde slogan atarak, açlık grevi yaparak ve susma hakkını kullanarak örgütsel tavır takındığı aktarıldı.15 yıl hapis istemiyle yargılanacak Talipoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.