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Giriş Tarihi: 7.5.2024 00:42

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç "Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak." dedi.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı.

Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

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Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
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