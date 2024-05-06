Kabinede gündem ekonomi ve tasarruf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin 2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak. Kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önüne geçilmesi için alınacak ek tedbirler masaya yatırılacak.Kabinenin bir diğer önemli ana gündem maddesi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu atama sayısı ve takvimi olacak. Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte kaç bin öğretmen ataması yapılacağını kararlaştıracak. Toplantı sonrası atama sayısını ve takvimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.Hükümetin önümüzdeki günlerde Meclis'e göndermeye hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi de kabinede ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili temaslar toplantıda geniş yer bulacak.Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. İsrail ile ticaretin tamamen durdurulması konusu da Kabinede değerlendirilecek.Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. DEAŞ, DHKPC ve PKK başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve huzurunu tehdit eden tüm unsur ve teröristlere yönelik yapılan mücadele değerlendirilecek.2024 bitmeden 200 bin deprem konutunun hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.