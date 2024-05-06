Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! MSB açıkladı: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 6.5.2024 16:53 Son Güncelleme: 6.5.2024 17:01

SON DAKİKA HABERİ! MSB açıkladı: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ! MSB açıkladı: 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor. MSB, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!" dedi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! MSB açıkladı: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA