SON DAKİKA HABERİ! MSB açıkladı: 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor. MSB, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!" dedi.