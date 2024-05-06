SON DAKİKA HABERİ! MSB açıkladı: 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor. MSB, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!" dedi.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!
Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi… pic.twitter.com/6tLLLJEbJX