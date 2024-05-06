Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 31’inci tur oylama tamamlandı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 31'inci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 31'inci tur oylamada da belirlenemedi.
GEÇERSİZ OY SAYISI 8
Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 31'inci tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı.
Oylamada; Akarca 96, Şentürk 108, Kerkez 107 oy aldı. Oylamaya 318 üye katılırken 8 oy geçersiz sayıldı.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 31'inci tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamamaları nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 32'inci turu yarın yapılacak.
Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.