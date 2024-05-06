Yunanistan sınırında 5 FETÖ’cü yakalandı

Edirne il Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesi Yunanistan'a sınır Gemici köyünde yol devriye sırasında 5 kişi yakaladı. Sınırı illegal yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinde, Sivas Başsavcılığı tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan yurt dışı yasağı ile haklarında arama kararı bulunan meslekten ihraç öğretmenler Ö.I. ve E.S., olduğu tespit edildi.

Yakalananlar arasında örgüt avukatlarından A.K. ve meslekten ihraç öğretmenler N.A.K. ile T.K. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.