Bakan Göktaş duyurdu! 15 Mayıs’ta eylem planını kamuoyu ile paylaşacağız



Türkiye için ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında hazırlanan belgenin ve eylem planının detaylarının BM tarafından "Uluslararası Aile Günü" ilan edilen 15 Mayıs'ta açıklayacaklarını yineleyen Göktaş, 2024'ün BM Uluslararası Aile Yılının 30'uncu yıl dönümü olduğunu aktardı.



Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ı da içine alan Aile Haftası'nda ise "Ailemiz İstikbalimiz" anlayışıyla ailenin farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler planladıklarını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatının son yıllardaki uygulamalarıyla bölgesel iş birliğinin dikkat çeken bir örneği haline geldiğini de belirten Göktaş, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak tarihe ve kültürel kodlara sahip ülkelerde aile kurumunun güçlendirilmesi için iş birliğinin geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

