Bursa Büyükşehir aile şirketine döndü

Yerel seçimlerin ardından koltuğa oturan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in skandal atamaları devam ediyor.Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip, kendisine yakın olan Işıkyıldız ailesinden iki kişiyi daha üst düzey göreve getirdi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na Pınar Işıkyıldız atanırken, Pınar Işıkyıldız'ın eşi Yalçın Işıkyıldız da BURFAŞ'ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi.CHP'li Mustafa Bozbey son olarak yeğeni Furkan Bozbey'i, şehrin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına getirdi.Mustafa Bozbey, 1999 yılından 2019 yılına kadar yürüttüğü Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde de benzer skandallarla gündeme gelmiş, kurduğu NİLVAK isimli aile vakfı üzerinden de büyük rant elde ettiği iddia edilmişti.