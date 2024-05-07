Orhan Büyükyıldız:
Kariye'nin en eskisiyim.
Bir Müslüman olarak yıllardır
müze olarak hizmet
veren bu yerin cami olarak
ibadete açılması çok önemli.
Babam yıllar önce, 'Bize de
burada namaz kılmak nasip olur
mu' demişti. Şimdi bana burada
namaz kılmak nasip oldu.
Pırıl pırıl bir ibadethane oldu.
Murat Kansız:
Yıllardır
Kariye'de esnafım.
1972'lerde dökülen
yerlerine
çimento sürerlerdi.
Allah
bu hizmetleri
yapanlardan razı olsun
Mücait Buladı:
Ayasofya'dan
sonra Kariye'nin de ibadete açılması
bizi çok mutlu etti. Çok şükür bugünleri
gördük.
Kemal Bulut (85):
İlk namazı
kılmak için Fatih Çarşamba'dan geldim.
Sonsuza kadar cami kalsın.
Ramazan Ekinci:
Erenköy'den geldim.
Açılışa şahit olmak istedim. Gelecek kuşaklar
için de çok önemli.
Kafeterya işletmecisi Dayı lakaplı Mustafa Aksu:
Beylikdüzü'den geldim.
Kariye'nin cami olarak hizmet vermesi çok
önemli.
Yazar Selahaddin Eşçakırgil:
Fetihten
sonra kiliselerin bakımsızlıktan harap olmaması
için sahip çıkılırak camilerde ibadete
açılması önemli. Mesela Atina'de 196 mescit
vardı şimdi birkaç tane kaldı. Biz fetihlerde
ibadethaneleri yıkmadık, mabetlere
saygımız gereği buralara sahip
çıkıp yaşattık.
Necmettin Üçyıldız:
Hem
tarihi koruyoruz hem de gelecek
nesle aktarıyoruz. 1985'te
Erdoğan, İl Başkanlığı yaparken,
ben Eyüpsultan'da Zal Mahmut
Paşa Camii'nin bahçesinde tamirat
çalışması yapıyordum. Bana,
'Biz iktidara gelirsek tüm camileri
zaten yapacağız' demişti. Allah'a
şükür birçok cami, türbe ve tarihi
mekânları ayağa kaldırdı.
Emekli Müzeler ve Türbeler Müdürü Erman Güven:
Ayasofya kadar
önemlidir. Yıllardır
Kariye'de oturuyorum,
şimdi cemaati
olmak kısmet
oldu.