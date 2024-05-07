Çok şükür bugünleri gördük

Kariye'nin en eskisiyim.Bir Müslüman olarak yıllardırmüze olarak hizmetveren bu yerin cami olarakibadete açılması çok önemli.Babam yıllar önce, 'Bize deburada namaz kılmak nasip olurmu' demişti. Şimdi bana buradanamaz kılmak nasip oldu.Pırıl pırıl bir ibadethane oldu.YıllardırKariye'de esnafım.1972'lerde dökülenyerlerineçimento sürerlerdi.Allahbu hizmetleriyapanlardan razı olsunAyasofya'dansonra Kariye'nin de ibadete açılmasıbizi çok mutlu etti. Çok şükür bugünlerigördük.İlk namazıkılmak için Fatih Çarşamba'dan geldim.Sonsuza kadar cami kalsın.Erenköy'den geldim.Açılışa şahit olmak istedim. Gelecek kuşaklariçin de çok önemli.Beylikdüzü'den geldim.Kariye'nin cami olarak hizmet vermesi çokönemli.Fetihtensonra kiliselerin bakımsızlıktan harap olmamasıiçin sahip çıkılırak camilerde ibadeteaçılması önemli. Mesela Atina'de 196 mescitvardı şimdi birkaç tane kaldı. Biz fetihlerdeibadethaneleri yıkmadık, mabetleresaygımız gereği buralara sahipçıkıp yaşattık.Hemtarihi koruyoruz hem de geleceknesle aktarıyoruz. 1985'teErdoğan, İl Başkanlığı yaparken,ben Eyüpsultan'da Zal MahmutPaşa Camii'nin bahçesinde tamiratçalışması yapıyordum. Bana,'Biz iktidara gelirsek tüm camilerizaten yapacağız' demişti. Allah'aşükür birçok cami, türbe ve tarihimekânları ayağa kaldırdı.Ayasofya kadarönemlidir. YıllardırKariye'de oturuyorum,şimdi cemaatiolmak kısmetoldu.