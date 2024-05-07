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Giriş Tarihi: 7.5.2024

Çok şükür bugünleri gördük

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çok şükür bugünleri gördük
Orhan Büyükyıldız: Kariye'nin en eskisiyim. Bir Müslüman olarak yıllardır müze olarak hizmet veren bu yerin cami olarak ibadete açılması çok önemli. Babam yıllar önce, 'Bize de burada namaz kılmak nasip olur mu' demişti. Şimdi bana burada namaz kılmak nasip oldu. Pırıl pırıl bir ibadethane oldu.
Murat Kansız: Yıllardır Kariye'de esnafım. 1972'lerde dökülen yerlerine çimento sürerlerdi. Allah bu hizmetleri yapanlardan razı olsun
Mücait Buladı: Ayasofya'dan sonra Kariye'nin de ibadete açılması bizi çok mutlu etti. Çok şükür bugünleri gördük.
Kemal Bulut (85): İlk namazı kılmak için Fatih Çarşamba'dan geldim. Sonsuza kadar cami kalsın.




Ramazan Ekinci: Erenköy'den geldim. Açılışa şahit olmak istedim. Gelecek kuşaklar için de çok önemli.




Kafeterya işletmecisi Dayı lakaplı Mustafa Aksu: Beylikdüzü'den geldim. Kariye'nin cami olarak hizmet vermesi çok önemli.



Yazar Selahaddin Eşçakırgil: Fetihten sonra kiliselerin bakımsızlıktan harap olmaması için sahip çıkılırak camilerde ibadete açılması önemli. Mesela Atina'de 196 mescit vardı şimdi birkaç tane kaldı. Biz fetihlerde ibadethaneleri yıkmadık, mabetlere saygımız gereği buralara sahip çıkıp yaşattık.



Necmettin Üçyıldız: Hem tarihi koruyoruz hem de gelecek nesle aktarıyoruz. 1985'te Erdoğan, İl Başkanlığı yaparken, ben Eyüpsultan'da Zal Mahmut Paşa Camii'nin bahçesinde tamirat çalışması yapıyordum. Bana, 'Biz iktidara gelirsek tüm camileri zaten yapacağız' demişti. Allah'a şükür birçok cami, türbe ve tarihi mekânları ayağa kaldırdı.
Emekli Müzeler ve Türbeler Müdürü Erman Güven: Ayasofya kadar önemlidir. Yıllardır Kariye'de oturuyorum, şimdi cemaati olmak kısmet oldu.
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Çok şükür bugünleri gördük
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