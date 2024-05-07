“Daltonlar” suç örgütünün firarileri Yunanistan’a kaçmaya çalıştı... Nefes kesen operasyonla firari 3 isim böyle yakalandı

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TİTİZ ÇALIŞMA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Daltonlar" organize suç örgütünün firari isimlerine yönelik çalışma başlattı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ise, örgüt üyelerinin yurt dışına firar etme durumuna karşı önlemlerini artırdı.