DEAŞ terör örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütüne finansman sağlayan 15 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Osmaniye, Yozgat ve Erzurum olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde aramada ekipler, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 2 şüpheliye ev hapsi verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.