Haberler Gündem Haberleri Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:53

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA