İzmir Metro A.Ş’de maaş krizi patlak verdi

SENDİKA GECİKMENİN NEDENİNİ SORDU

Metro A.Ş Yetkilileri ile görüşen sendika gecikmenin nedenini sordu. SABAH'ın ulaştığı sendika yetkilileri Metro A.Ş'den henüz bir geri dönüş olmadığını belirtirken işçilerin yaklaşık 8 ile 10 bin TL arasında değişen alacağı bulunduğu öğrenildi. Büyükşehir'de ödeme konusunda yaşanan aksaklıklar bununla da sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir çalışanları taşıyan servis şirketine de ödeme yapmadığı iddia edildi. Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılacak açıklamaya çevrildi.