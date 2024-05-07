İzmir’de dua okunmasına izin verilmeyen nikaha soruşturma... Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan bir olay tepki topladı. Ailelerden biri, nikah öncesi dua etmek istedi. Törene katılan şahitlerden birisi, "Nikah töreni başlamadan önce hocamız kısa bir duada bulunacak" dedi.

DUA KESİLDİ MÜZİK AÇILDI

Nikah şahidi eline aldığı mikrofonla dua edilmeye başladı. Ancak o anlarda nikah memuru, araya girerek "Beyefendi, bir saniye" diyerek duayı böldü. Yerinden kalkarak dua okuyan kişinin yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası remi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız" dediği duyuldu. Daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu alarak yerine oturdu. Nikah şahidi duaya mikrofonsuz devam etti. Bu seferde o anlarda bir de müzik açıldı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİ

Sosyal medya tepkilere neden olan görüntüler üzerine İçişler Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır şeklinde açıklama da bulundu.