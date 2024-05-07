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Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:44

İzmir'de dua okunmasına izin verilmeyen nikaha soruşturma

İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de dua okunmasına izin verilmeyen nikaha soruşturma

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı. Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

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İzmir'de dua okunmasına izin verilmeyen nikaha soruşturma
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