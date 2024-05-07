Kartallar grubunun liderine İspanya’da pusu

OTOPARK UĞRUNA CİNAYET

Barselona'nın göbeğinde infaz edilen İlmettin Aytekin'in (Tekin Kartal) ismi ilk kez 11 Haziran 2021 tarihinde Şişli'de iki grubun silahlı çatışmasının ortasında kalan Okan Karaten'in kızını korumaya çalışırken başından vurularak öldürülmesiyle gündeme gelmişti. İddiaya göre İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) Deniz Saruhan ile birlikte Taksim'de H.E.'ye ait otelin işletmecisi gibi görünüyordu. Kartal, uzun bir süredir otelin yan tarafında bulunan A.A.'ya ait boş alanı otopark yapmak istiyordu. A.A. ise bu otopark işine sıcak bakmıyordu. İddiaya göre 11 Haziran 2021 tarihinde iki taraf otopark anlaşmazlığı yüzünden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Yeni Nalbant Sokak'a gelen Tekin Kartal'ın yeğeni İ.A. otel çalışanı Y.A ve O.T. yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla A.A.'nın emlak ofisine doğru gelişi güzel ateş etmeye başladı. Çıkan kurşunlardan biri kızını parka götürmek için dışarıya çıkan kuyumcu Okan Karaten'in başına isabet etti. Karaten olay yerinde hayatını kaybetti.