Kartallar grubunun liderine İspanya’da pusu

Geçtiğimiz Cumartesi günü Rambla de Prim ile Carrer de Llull caddelerinin kesiştiği noktada gündüz saatlerinde İspanyol polisine göre; Diyarbakır Kulp nüfusuna kayıtlı İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) bir kaç gün önce bir mafya grubuyla görüşmek için Almanya'dan Barcelona'ya gelmiş ve olay yerine yakın bir bölgede bir otel kiralamıştı.
KAFASINA ATEŞ ETTİ
İddiaya göre uyuşturucu kaçakçılığı yapan Kartal, uzun süredir hasımları tarafından takip ediliyordu. Öğle saatlerinde görüşme için otelden çıkan Kartal'a arkadan yaklaşan bir kişi başına doğru bir el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kartal olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçmayı başarırken, Katalan polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
OTOPARK UĞRUNA CİNAYET
Barselona'nın göbeğinde infaz edilen İlmettin Aytekin'in (Tekin Kartal) ismi ilk kez 11 Haziran 2021 tarihinde Şişli'de iki grubun silahlı çatışmasının ortasında kalan Okan Karaten'in kızını korumaya çalışırken başından vurularak öldürülmesiyle gündeme gelmişti. İddiaya göre İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) Deniz Saruhan ile birlikte Taksim'de H.E.'ye ait otelin işletmecisi gibi görünüyordu. Kartal, uzun bir süredir otelin yan tarafında bulunan A.A.'ya ait boş alanı otopark yapmak istiyordu. A.A. ise bu otopark işine sıcak bakmıyordu. İddiaya göre 11 Haziran 2021 tarihinde iki taraf otopark anlaşmazlığı yüzünden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Yeni Nalbant Sokak'a gelen Tekin Kartal'ın yeğeni İ.A. otel çalışanı Y.A ve O.T. yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla A.A.'nın emlak ofisine doğru gelişi güzel ateş etmeye başladı. Çıkan kurşunlardan biri kızını parka götürmek için dışarıya çıkan kuyumcu Okan Karaten'in başına isabet etti. Karaten olay yerinde hayatını kaybetti.
SERBEST KALDI
Olaydan sonra gözaltına alınan İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) delil yetersizliğinden serbest kalırken, silahı ateşleyerek Karaten'in ölmesine sebep olan Y.A. 1 yıl süren davanın sonunda 29 yıl hapse mahkum edildi.
ALMANYA'YA KAÇTI
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Ocak ayında kentte 53 farklı suça karıştıkları belirlenen Kartallar grubuna baskın düzenledi.
Şişli ve Gaziosmanpaşa ilçeleri başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerinde, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silah ticareti", "Silah zoruyla çek/senet imzalatma", "Kasten yaralama" gibi suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütünün üyelerine yönelik olarak İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Örgütün lideri olduğu ileri sürülen Tekin Kartal'ın operasyondan saatler önce Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı.