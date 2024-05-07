Kuveyt emiri Sabah bugün Türkiye’de

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el- Cabir es-Sabah, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60. yılında bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret, mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi açısından önem arz ediyor. 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurtdışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret olması açısından da tarihi nitelik taşıyor. Ticaret, savunma sanayii, turizm ve yatırım konularında çok boyutlu işbirliği mekanizmalarına sahip Türkiye ile Kuveyt arasında bölgesel meselelerde barış ve istikrarın korunmasına yönelik görüş ve vizyon birliği bulunuyor. Türk ve Kuveytli yetkililer, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin iki ülke için daha sık ve düzenli diyaloğu zorunlu kılmasıyla yakın diyalog ve işbirliğini artırıyor. Erdoğan ve Sabah'ın dostluğu pekiştirme iradesi, ilişkileri farklı kulvarlarda derinleştirme arayışlarını destekliyor.Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ana gündem Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler olacak.. İkili gündemde ise ticaret, savunma sanayii, turizm ve yatırım gibi konuların olduğu önemli başlıklar bulunuyor. Kuveyt'le ekonomi, ticaret, inşaat, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda taraflar arasında yeni anlaşmalar imzalanacak. Kuveyt ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 700 milyon dolara ulaşırken sektörel çeşitlendirme ve yeni işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor.