Niğde’de şok cinayet: Kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı Orhan Apartmanı'nda meydana geldi.

İddialara göre; 28 yaşındaki Emircan Ö. isimli şahıs birlikte olduğu kadının evine gitti. Eski sevgili olduğu iddia edilen G.Ö. ise kadının yaşadığı apartmanın 3. katındaki dairesine balkondan girerek Emircan Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.