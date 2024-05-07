Öğrenciler, sözünü tutmayan belediye başkanı CHP’li başkanı protesto ettiler

Ardahan'da ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li belediye başkanı Faruk Demir seçim kampanyası sırasında verdiği hiçbir sözü tutma tutmadığı gibi Ardahan Üniversitesi'nden okuyan öğrencilere verdiği "ücretsiz dolmuş" sözünü de tutmadı. Öğrenciler, Belediye Başkanı Demir'e sözünü hatırlatmak amacıyla dün akşam yurt bahçesinde eylem yaptı.

Üniversite öğrencileri CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'e seslenerek seçimlerde verdiği sözü tutmasını istediler. Yurt bahçesinde ıslık ve slogan atan öğrenciler, "o sıcak yatakta yatmayacaksın, belediye başkanı seçilmeden önce bize verdiğin sözü tutacaksın, yalancı başkan istemiyoruz, dolmuş zamını geri çek, verdiğin sözü tut" şeklinde slogan atılar.

31 Mart mahalli seçimlerde, Ardahan Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere seslenerek "tekrar belediye başkanı seçilirsem şehir içi dolmuşlar sizin için ücretsiz hale getireceğim" sözünü verdiği halde, sözünü tutmaması nedeniyle ve hata dolmuş ücretlerine öğrenci başına 18 TL zam yaparak öğrencileri adette yurtta hapseden Faruk Demir, ise hala sessizliğini koruyor.

Ardahan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yurtlarda yapılan dolmuş ücretleri eylemini sonlandırmak için yurtlarda kalan öğrenciler ile görüşüp kendilerini ikna ederek yurtlara dönmelerini sağladı.