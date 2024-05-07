Teleferik iddianamesi tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza

İddianamede teleferik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Gümüş ve 7 yaralının yanında mahsur kalanlar şikayetçi olduğu görüldü. Savcılık iddianamesinde Tünektepe Teleferik İstasyonunda Teleferik sisteminin 9 adet taşıyıcı direğinden 5 numaralı direğinin orta noktasından flanchlarla bağlantılı bölümünden kopması sonucu o sırada 5 numaralı direk yakınında bulunan 28 numaralı kabine çarpması ve bu sebeple kabinin alt bölümünün hasar alarak kırılması ve kopması sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, kabin içerisinde bulunan yolculardan Memiş Gümüş'ün hayatını kaybettiği, Diğer yolculardan Keziban Çapar Gümüş, oğlu Lütfullah Kerim Gümüş ve Fatih Gümüş'ün yaralanmasına neden ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğunu beyan ettiğini kaydetti. Diğer yaralılar Özlem Şahin, kendisi ile birlikte yaşı küçük çocuğu Kaan Akgün'ün yaralanmasına neden olan ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğuna yer verdi. Yine yaralılardan Herdem Eyyüpoğlu, Akmaral Abdyldaeva, Eda Dağlaraşar, Ertuğrul Ataş, Nur Semin Çeken, Rabia Küçük, Esra Özçelik'in Mehmet Oflaz şikayetçi odluları görüldü.

150 KİŞİ MAHSUR KALDI

İddianamede yaşanılan kaza sebebiyle teleferik sisteminin durması sonucu diğer 25 kabinin içerisinde bulunan 150 yolcu ile birlikte hava asılı kaldığı ve mahsur kalan kişilerin kurtarılabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 3 adet helikopter, 1 adet askeri kargo uçağı ve drone ve karadan ise 607 adet UMKE, AFAD, MASAD, 110, 112 ve 115 unsurları kurtarma personeli, 113 araç ve 6 adet ambulansın katılımıyla çalışmaların yapılarak, kabinlerde asılı şekilde mahsur kalan kişilerin tamamı havadan ve karadan yapılan operasyon sonucu 13 Nisan günü saat 16:15 itibariyle kurtarıldığı kaydedildi.

CIVATALARIN KOPMASI İLE MEYDANA GELDİ

İddianamede, "Devrilmiş olan diğerin çekici ya da taşıyıcı halatların makara içerisine sıkışması ile kesici anahtarın (emniyet sivici) görevini yapamaması sonucu halatın çekmeye bağlı olarak direğe moment uyguladığı ve direğin alttan ikinci katındaki flanşların cıvatalarının kopması ile birlikte diğerin devrildiği tespit edilmiştir.Devrilmiş olan direğin devrilme aşamasında makaranın arasına halatın girmesiyle makaranın deforme olduğu dolayısıyla halatın sıkışması ile değil cıvataların yükü taşıyamayıp kopması yüzünden direğin devrilmiş olduğu tespit edilmiştir." denildi.