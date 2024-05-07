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Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:41 Son Güncelleme: 7.5.2024 11:41

Terör örgütüne bir darbe daha: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Terör örgütüne bir darbe daha: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Terör örgütüne bir darbe daha: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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