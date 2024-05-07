Haberler Gündem Haberleri Yargıtay’da başkanlık çıkmazı... Seçimlerde 33 tur geride kaldı
Giriş Tarihi: 7.5.2024 16:32

Yargıtay’da başkanlık çıkmazı... Seçimlerde 33 tur geride kaldı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 32’nci ve 33’üncü tur oylaması sona erdi. Adayların üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle seçimler 34’üncü tur oylamayla yarın devam edecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’da başkanlık çıkmazı... Seçimlerde 33 tur geride kaldı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 32'nci ve 33'üncü tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 31'inci tur oylamada da belirlenemedi.

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 32'nci ve 33'üncü tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı.

32'nci tur oylamada; Akarca 86, Şentürk 103, Kerkez 118 oy alırken, 33'üncü tur oylamada Akarca 90, Şentürk 105, Kerkez ise 119 oy aldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 32'nci ve 33'üncü tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamamaları nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 34'üncü turu yarın yapılacak.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

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Yargıtay’da başkanlık çıkmazı... Seçimlerde 33 tur geride kaldı
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