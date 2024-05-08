150 işçiyi çıkaracağını açıkladı

Düzce'de CHP'den Akçakoca Belediye Başkanı seçilen Fikret Albayrak, belediyenin resmi hesabından yaptığı 'kıyım' paylaşımıyla 150 belediye çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Belediyenin resmi hesaplarından yapılan duyuruda, Başkan Albayrak şu ifadelere yer verdi: "Değerli Akçakoca Kamuoyuna Duyurulur... Belediyemizde görev süremiz boyunca yaptığımız incelemeler, personel fazlalığı olduğunu ortaya koymuştur. Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 150 çalışanımızın maliyetini karşılamakta zorluk yaşamaktayız. Titiz bir değerlendirme sonucunda, bazı çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı üzülerek bildiriyoruz."