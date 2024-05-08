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Giriş Tarihi: 8.5.2024 09:00

Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 firari yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonucunda, 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi yakalandı. Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.

AA
Ankara’da FETÖ operasyonu: 15 firari yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri bulunan 16 FETÖ üyesinin adresleri tespit edildi.

15 FİRARİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adreslerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütüldü. 16 firariden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 firari yakalandı
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