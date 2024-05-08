CHP Niğde İl Teşkilatı’nda ardı ardına istifalar yaşanıyor

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıkları öne sürerek, yönetimi ile bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında istifa ile ilgili şunları söyledi; "Değerli Niğdeliler, Kıymetli Partililerim, Sayın Basın Mensupları yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı.