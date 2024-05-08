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Giriş Tarihi: 8.5.2024 21:51

CHP'li Pamukkale Belediye Başkanı'ndan tepki çeken açıklama! Ören yerinin çöpünü toplamama kararı aldı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Unesco Dünya Miras Listesi’ndeki turizm cenneti olan ve Pamukkale ilçesinin adını taşıdığı travertenlerdeki işletmelerin ve turistlerin attığı çöpleri almayacağını duyurdu.

Bekir COŞKUN
CHP’li Pamukkale Belediye Başkanı’ndan tepki çeken açıklama! Ören yerinin çöpünü toplamama kararı aldı

31 Mart yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Pamukkale İleç Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Ertemur, Kocaçukur'u belediyeye aylık 500 bin liraya kiralamak isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı, kirayı yüksek bulduğu için sözleşmeyi imzalamak istemedi. Bakanlık tarafından tesislerin boşaltılmasının istenmesi üzerine ise CHP'li Ali Rıza Ertemur, örenyerinin çöplerini toplamama kararı aldığını açıkladı.

Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan yılda milyonlarca turist ağırlayan ve ilçenin adını taşıyan turizm cenneti Pamukkale Ören yeri hakkında çöp toplamama kararı alan Ertemur'a turizm camiası tepki gösteriyor.

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CHP'li Pamukkale Belediye Başkanı'ndan tepki çeken açıklama! Ören yerinin çöpünü toplamama kararı aldı
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