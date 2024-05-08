Dua okunmasına izin vermeyen nikâh memuruna soruşturma

İzmir'de geçen hafta sonu, Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı'ndaki bir nikâha katılan evlenen çiftin yakınlarından bir hoca, mikrofonu eline alıp dua etmek istedi. Ancak nikâh memuru, "Beyefendi, burası resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikâh kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek dua edilmesini engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Ancak görevliler bu kez müzik açılarak duanın sesini bastırmaya çalıştı. Görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.